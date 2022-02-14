Песков рассказал, что Путин обсудит с Шольцем

На повестке дня - три основные темы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подготовке переговоров Владимира Путина и Олафа Шольца, которые пройдут во вторник.

Журналисты спросили кремлевского спикера, будут ли затрагиваться темы деэскалации вокруг Украины, гарантий безопасности и "Северного потока - 2".

"И то, и другое, и третье, очевидно, что это первоочередная повестка дня", - ответил пресс-секретарь (цитата по ТАСС).

Шольц 15 февраля посетит Москву. После переговоров президент России и канцлер Германии проведут пресс-конференцию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram