Экс-глава Раменского района арестован повторно

Осенью присяжные оправдали Андрея Кулакова, однако в декабре суд аннулировал это решение

В Подмосковье вновь арестовали бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве своей знакомой Евгении Исаенковой.

Минувшей осенью присяжные оправдали Кулакова, и он был освобожден в зале суда, однако в декабре Мособлсуд аннулировал это решение по требованию прокуратуры. Выяснилось, что в ходе разбирательства были допущены нарушения, у одного из присяжных ранее была судимость, а у родственницы другого присяжного было сразу несколько судимостей. Теперь дело будет рассматриваться в новом составе присяжных. Решение же об аресте принято исходя из того, что бывший чиновник может оказывать влияние на свидетелей и мешать процессу.

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