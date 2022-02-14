ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Экс-глава Раменского района арестован повторно

15:07
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Осенью присяжные оправдали Андрея Кулакова, однако в декабре суд аннулировал это решение

В Подмосковье вновь арестовали бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве своей знакомой Евгении Исаенковой.

Минувшей осенью присяжные оправдали Кулакова, и он был освобожден в зале суда, однако в декабре Мособлсуд аннулировал это решение по требованию прокуратуры. Выяснилось, что в ходе разбирательства были допущены нарушения, у одного из присяжных ранее была судимость, а у родственницы другого присяжного было сразу несколько судимостей. Теперь дело будет рассматриваться в новом составе присяжных. Решение же об аресте принято исходя из того, что бывший чиновник может оказывать влияние на свидетелей и мешать процессу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Бывший глава Раменского района Андрей Кулаков в суде
Бывший глава Раменского района Андрей Кулаков в суде
Андрей Кулаков в суде
Андрей Кулаков в суде
Бывший глава Раменского района Андрей Кулаков в суде
Бывший глава Раменского района Андрей Кулаков в суде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.