ОБСЕ соберется 14 февраля в связи с "необычной военной активностью"

Переговоры начнутся в 17:00

В понедельник, 14 февраля, состоится заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Причина – "необычная военная активность", сообщает РИА Новости со ссылкой на польское представительство в организации. Начало переговоров запланировано на 17: 00 по московскому времени.

В последние месяцы страны Запада обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. По словам лидера США Джо Байдена, Москва запланировала "нападение" на 16 февраля.

В Кремле и в МИД все претензии отвергли и заявили, что Россия не участвует во внутреукраинском конфликте.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram