Киев стремится к войне, уверен Басурин

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) подготовил план вторжения на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Об этом заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. В скором времени он будет утвержден Советом национальной безопасности и обороны Украины, передает ТАСС.

"В принципе Украина под лозунгами мира реально готовится к войне", - сообщил Басурин в эфире телеканала "Россия 1"

Ранее В ДНР заявили о британских и польских наемниках у линии соприкосновения в Донбассе.

В последние месяцы страны Запада обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. По словам лидера США Джо Байдена, Москва запланировала "нападение" на 16 февраля.

В Кремле и в МИД все претензии отвергли и заявили, что Россия не участвует во внутреукраинском конфликте.

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