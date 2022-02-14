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Москалькова предложила расширить полномочия омбудсмена

14:47
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

В качестве примера она привела необоснованные увольнения учителей

Омбудсмен должен получить право реагировать на решения руководителей негосударственных органов, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в понедельник в ходе парламентских слушаний.
Омбудсмен Москалькова объяснила, почему выступает за аборты

"В концептуальном плане есть предложение распространить комплекс компетенций уполномоченного на решения руководителей негосударственных органов", - приводит ее слова ТАСС.

В качестве примера омбудсмен привела необоснованные увольнения учителей. В настоящее время уполномоченный не может по закону воздействовать на такую ситуацию.

"Директор образовательного учреждения, медицинского учреждения, тем более частного и, конечно, вся сфера торговли - вне зоны прямого воздействия уполномоченного", - объяснила Москалькова.

Сейчас уполномоченные реагируют на нарушения прав человека в негосударственной сфере через органы прокуратуры и ведомственный контроль.

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