"Предвесенняя погода" сохранится в России до конца февраля

Ждать возвращения морозов уже не стоит, считают синоптики

До конца февраля погода в европейской части России останется теплее климатической нормы, ее можно охарактеризовать как "предвесеннюю", рассказал ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

Эксперт пояснил, что несмотря на высокую температуру, сохраняется зимний характер погоды, типичный для поздней зимы — "когда уже не зима, но еще и не весна". Ночью сохраняется устойчивый минус, днем – слабый плюс, среднесуточная температура сохраняется слабоотрицательной.

При этом до конца февраля возвращения морозов — с температурой минус десять градусов и ниже — ждать уже не стоит, полагает Старков. Однако это не значит, что морозная погода не вернется в марте.

Снежный покров в ближайшее время будет подтаивать, оседать и чернеть, как это происходит в последние пять дней, существенного прироста не прогнозируется, сообщил специалист в интервью радио Sputnik.

Ранее сообщалось, что в европейской части России в ближайшие дни ожидается спокойная погода, без природных катаклизмов. Лишь на юге европейской части России прогнозируется сложный ветровой режим с порывами до 20 м/с.

На остальной территории страны серьезных осадков не ожидается, высота снежного покрова уменьшится. При этом погода примерно на 50 дней опережает климатический ход благодаря теплым южным воздушным массам. Местами температура будет достигать плюс пяти градусов.

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