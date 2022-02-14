МОК и ISU изменили протокол турнира по фигурному катанию из-за Валиевой

Если россиянка пройдет квалификацию в произвольную программу, к ней допустят на одну спортсменку больше

Международный союз конькобежцев (ISU) согласился с предложением Международного олимпийского комитета (МОК) допустить 25 фигуристок до участия в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине из-за ситуации с россиянкой Камилой Валиевой.

По регламенту в женском одиночном катании стартуют 30 фигуристок. МОК попросил ISU "по соображениям справедливости" допустить фигуристку, которая займет 25-е место по итогам короткой программы, до произвольного проката, если Валиева войдет в число 24 лучших спортсменок.

ISU принял это предложение. Перед произвольным прокатом у женщин в первой группе разминки будет семь фигуристок, в последующих — по шесть, сообщает РИА Новости.

Ранее МОК, Международный союз конькобежцев и и WADA обратились в Спортивный арбитражный суд, чтобы оспорить решение РУСАДА о снятии временного отстранения с Валиевой. Однако суд принял решение допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до личных соревнований на Олимпиаде в Пекине.

После этого МОК объявил, что не будет проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Золото в копилку российской команды принесли Камила Валиева (женское одиночное катание), Марк Кондратюк (мужская одиночка), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (соревнования спортивных пар), а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцевальные дуэты).

Кроме того, если Валиева финиширует в тройке лучших спортсменок в женском одиночном катании, во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине не будет ни цветочной церемонии, ни церемонии награждения.

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