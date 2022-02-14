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Семь человек погибли в результате взрыва в магазине на юге Франции

15:20
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

За взрывом последовал пожар

Четыре человека получили травмы, спасаясь от пожара в магазине в Восточных Пиренеях на юге Франции. Причиной возгорания стал взрыв, в результате которого погибли, по меньшей мере, семь человек. В числе погибших – двое детей, передает радио France Bleu.

При взрыве в гараже в Тюмени пострадали пять человек
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Серпухове

"В результате взрыва, за которым последовал пожар, в Восточных Пиренеях погибли по меньшей мере 7 человек. Я прерываю свою поездку в Монпелье, чтобы поехать туда. Я полностью поддерживаю мобилизованные государственные службы и жителей", - написал в Twitter министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

По словам очевидцев, люди спасались от пожара, прыгая из окон второго этажа. Один человек доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

По предварительным данным, эпицентр взрыва находился в коммерческом помещении - бакалее на первом этаже здания, рядом с которым нашли газовые баллоны. Стали ли баллоны причиной ЧП, спасатели пока сказать затрудняются.  Жители соседних с пострадавшим домов эвакуированы из-за угрозы обрушения.

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