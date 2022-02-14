В ЛДПР сообщили, что Жириновский идет на поправку

Он передает поручения и регулярно получает рабочие документы

Пресс-служба ЛДПР сообщила в понедельник, что лидер партии Владимир Жириновский, ранее госпитализированный с COVID-19, сейчас находится в стабильном состоянии.

"Он идет на поправку, общается с помощниками, передает поручения депутатам и аппарату, регулярно получает рабочие документы и свежую прессу", - приводит сообщение ТАСС.

В партии добавили, что Жириновский "продолжает руководить ЛДПР". При этом партия намерена прекратить работу с интернет-изданиями, распространявшими слухи о состоянии политика.

Как прежде сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин в курсе ситуации и желает Жириновскому побыстрее встать на ноги.

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