Объявлено о пике пятой волны коронавируса в России

Расслабляться рано

Пик пятой волны коронавируса, вызванной омикрон-штаммом, наступил в России. Вриус постепенно становится менее жизнеспособным, однако расслабляться не стоит, заявил главный сотрудник Центра имени Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн.

"Я думаю, что мы находимся на пике этой волны, и через некоторое время она пойдет вниз. Это не только эпидемиологическая закономерность, но и биология стоит за этим", - сказал вирусолог в интервью изданию URA.RU.

Доктор пояснил: когда вирусы заражают сотни тысяч людей, каждый цикл размножения сопровождается мутацией, которые портят вирусный геном. В результате вирус становится менее жизнеспособным, активность его постепенно снижается.

Тем не менее, подчеркнул Альтштейн, расслабляться не стоит. Врачи рекомендует гражданам обязательно прививаться от COVID-19. Кроме того, обязательно надо выполнять все противоэпидемические требования.

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