Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

Близнецов ожидают философские размышления, а Львов - неожиданные встречи

Гороскоп на сегодня, 15 февраля 2022 года, составлен специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Интересный день: вы можете встретиться с бывшими друзьями или знакомыми, о которых почти забыли. Если это случится, подумайте, не должны ли вы им что-то сказать или вернуть.

Тельцы

Правильно ли вы выбрали профессию, следуете ли своему предназначению? - сегодня вы сможете дать ответы на эти вопросы. Не бойтесь быть честными, это пойдет на пользу.

Близнецы

Философия, религия, эзотерика сегодня заинтересуют вас больше, чем обычно. Если есть возможность, побывайте в своем месте силы или просто прогуляйтесь в одиночестве.

Раки

Подумайте хорошенько, не задолжали ли вы кому-то, сделаны ли все запланированные платежи. Мысленно поблагодарите тех, кто научил вас получать деньги или помог с работой.

Львы

Что вы подумаете, если случайно встретите в городе свою первую любовь или бывшего супруга? Сегодня это может произойти, так что на всякий случай подготовьтесь.

Девы

Следите за самочувствием и будьте внимательны на работе, не допускайте перегрузок. Ваши домашние животные или комнатные растения тоже могут потребовать внимания.

Весы

Родителям предстоит непростой день, потому что у детей будет слишком много вопросов и просьб. Всем остальным звезды обещают бурную личную жизнь или развлечения.

Скорпионы

Если вас интересует ваша родословная либо история жизни кого-то из предков, сегодня вы можете что-то узнать. Будьте готовы к тому, что информация окажется необычной.

Стрельцы

Поиск интересных книг или фильмов сегодня принесет неожиданные плоды. То, что вы найдете, будет не просто увлекательным: новые впечатления изменят ваше мировоззрение.

Козероги

Вы сегодня сможете выяснить свои деструктивные установки на тему денег и благосостояния. Используйте редкую возможность, когда звезды предлагают свою помощь.

Водолеи

Не стоит сегодня принимать судьбоносные решения, касающиеся жилья или семейного статуса. Хотя ваши мысли могут крутиться вокруг этого, постарайтесь не высказываться сгоряча.

Рыбы

Вам будет сложно запоминать новую информацию или ориентироваться в незнакомом месте. Это неподходящий день для путешествий, экзаменов, делового общения.

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