Россиянам напомнили новый порядок выдачи медсправок на права

Изменения начнут действовать 1 марта

Некоторым россиянам при получении медицинской справки для водительских прав придется сдавать анализы. Вице-президент Национального автомобильного союза, член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Антон Шапарин рассказал, кого коснется нововведение.

Сдавать анализы предстоит водителям, которые были лишены прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения или отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Также если врач на медкомиссии заподозрит у человека признаки хронического алкоголизма или приема наркотиков — например, тремор или следы от инъекций — его могут тоже направить на сдачу анализов.

Шапарин подчеркнул, что проблем с получением справок для основной массы автомобилистов не возникнет. Однако тем, кого прав лишали, справку получить будет несколько сложнее. Еще больше трудностей возникнет у тех, кто употребляет на постоянной основе запрещенные вещества.

В интервью радио Sputnik эксперт также выразил мнение, что следует разрешить выдачу справок о том, что человек не употребляет наркотики, в государственных клиниках — это лишит некоторых граждан возможности "обходить препоны".

Новые правила выдачи медицинских справок водителям были утверждены в декабре 2021 года. В Минздраве поясняли, что нововведения касаются, в частности, случаев возврата водительского удостоверения после лишения прав, либо после отбытия наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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