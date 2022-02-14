В Киеве не увидели предпосылок для вторжения России на Украину

Однако Запад продолжает раскручивать истерику

Киев не видит вероятности того, что в ближайшие дни может начаться широкомасштабное вторжение со стороны России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, отметив, что нет оснований и для закрытия воздушного пространства. Ну а западные партнеры продолжают выступать с паническими предсказаниями, особенно стараются в Лондоне. Хотя точные даты мифического российского вторжения уже не называют.

Ещё накануне западные СМИ были уверены в том, что Россия нападёт на Украину 16 февраля, трубя об этом на каждом углу. Теперь же пресса опять сомневается. Видите ли, земля там так и не промерзла до нужной консистенции. Оттого русские могут и не решиться на бросок.

Выражаясь простым языком, "заднюю" уже дали и в Белом доме, откуда и пошла эта информация про 16 февраля. Советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана прямо спросили - вы уверены, что русские нападут на Украину в обозначенный день? И однозначным его ответ точно не был.

"Мы не можем с точностью предсказать день, но говорим, что находимся в таком периоде, когда вторжение, крупная военная операция может быть начата Россией на Украине в любой день. Это включает следующую неделю, до конца Олимпиады. Конечно, это может случиться после Олимпиады", - отметил Салливан.

Уже даже не смешно. Особенно самой Украине, которую Вашингтон приравнял к одному из самых опасных мест на земле, рекомендовав своим гражданам покинуть страну, а дипломатам переехать из Киева во Львов. В итоге, поддавшись панике, примеру американцев последовали посольства и многих других стран. Не говоря уже об иностранных инвесторах и украинских олигархах, которые, по данным местных СМИ, уже сбежали из страны.

Проблемы, пусть пока и временные, возникли и с авиасообщением. На выходных улететь из Украины было можно, а вот прилететь - нет. Сказалась всеобщая паника. И за все это Зеленский мог лично поблагодарить Байдена, с которым накануне говорил по телефону. И, похоже, опять умолял его хотя бы не нагнетать обстановку. А лучше бы лично прилететь в Киев, чтобы её разрядить:

"Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, которые являются решающими для стабилизации ситуации, послужит мощным сигналом и будет способствовать деэскалации".

Но Байден, как пишут западные СМИ, ссылаясь на источники в Белом доме, ожидаемо не принял приглашения. А вот новый канцлер ФРГ Олаф Шольц в Киев прилетел.

Среди тем переговоров – "Северный поток - 2", поставки оружия. Выполнение Минских соглашений, в контексте которых Зеленский пообещал Шольцу представить в ближайшее время проект закона об особом статусе Донбасса и заявил, что рассчитывает на новую встречу в нормандском формате. Об этом оба лидера заявили на итоговой пресс-конференции, где им задали вопрос и касательно возможного членства Украины в НАТО.

Зеленский: Мы бы хотели быть членом НАТО. Но вопрос в другом: сколько Украина должна идти по этому пути, с кем она будет идти, кто будет друзьями и партнерами и будет поддерживать наше государство на этом пути?

Шольц: Относительно членства Украины в альянсе: на данный момент неактуально. Потому немного странно, что российское правительство сделало предметом больших политических дискуссий вопрос, который не стоит сейчас на повестке дня.

На этом фоне крайне любопытным выглядит заявление бывшего министра иностранных дел Украины, а ныне посла в Великобритании Вадима Пристайко. В интервью BBC он допустил, что его страна может отказаться от вступления в НАТО. Это первое подобное заявление от украинских официальных лиц со времён Майдана, заявили эксперты, подчеркнув, что внеблоковый статус действительно был бы выгоден Украине.

Впрочем, сам Пристайко чуть позже заявил, что его не так поняли. А в офисе президента Украины и в МИДе напомнили, что устремление в НАТО закреплено в украинской конституции. И этот курс страна не изменит. Хотя даже в Лондоне сочли это не плохим для Киева вариантом. Особенно в нынешней ситуации.

"Любые дипломатические решения не должны ставить под угрозу суверенитет Украины. Но если Украина решит, что она не будет становиться членом НАТО, мы поддержим это", - сказал замглавы министерства обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

Возможно, все эти заявления звучат неспроста. И Запад подталкивает Киев к принятию такого решения в рамках переговорного процессе с Москвой касательной новой системы взаимной безопасности, говорят эксперты. Однако в Кремле по-прежнему заявляют, что прогресса в данном вопросе нет.

Истерия по поводу вторжения России на Украину продолжается. Не снят с повестки и вопрос Донбасса. По данным властей ДНР, в украинском Генштабе уже подготовлен план захвата непризнанных республик.

Александр Панюшкин, Петр Вершинин, "ТВ Центр".

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