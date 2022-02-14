Собянин открыл после реконструкции здание поликлиники №191 в Гольянове

В этом году работы по реконструкции поликлиник охватят порядка 100 зданий

В понедельник Сергей Собянин открыл в столице сразу две городские поликлиники. Одну - в районе Орехово-Борисово Северное - в режиме видеосвязи. А другую - в Гольянове - посетил лично. Там комплексный ремонт длился чуть больше года. Здание практически полностью перестроили, установили новейшее оборудование. За одну смену здесь смогут принимать более 500 пациентов. Всего с начала реализации большой программы по обновлению поликлиник отремонтировали уже более 30 зданий, а всего в планах - 200 медицинских учреждений.

В новой поликлинике в Гольянове кабинеты офтальмолога и лора похожи теперь на диагностические центры в миниатюре. В распоряжении врачей есть оборудование, которое позволяет определить все нюансы заболеваний сразу на месте, а раньше на такие исследования приходилось направлять пациентов в другие филиалы и стационары.

"Вообще в этом филиале не было лор-комбайна. Когда я пришла работать, тут по старинке была лампа и осветитель налобный, рефлектор, сейчас уже полностью имеем все оборудование. Мы можем подавать свет, и смотреть лор-органы с помощью эндоскопических видео-визуализаций на монитор", - рассказала врач-оториноларинголог Ольга Стебнева.

Капитальный ремонт филиала 191-й поликлиники на Амурской улице длился чуть больше года - за это время фактически появилось новое здание. Изменилось все - от невидимых инженерных коммуникаций до планировки и дизайна.

"Мы видим, что организованы комфортные зоны ожидания для пациентов, красиво организован интерьер, комфортные кабинеты, эргономическая мебель для врачей", - отметила главный врач поликлиники №191 Мария Соколова.

Раньше в кабинетах не было системы, потоки пациентов постоянно пересекались, а теперь все помещения продуманы по новому московскому стандарту. А для того, чтобы предупредить распространение инфекции, для заболевших посетителей есть отдельный вход.

Новое пространство поликлиники помогает пациентам экономить время, исключает очереди и лишние передвижения. Все, что нужно, теперь находится рядом. Например, на одном этаже кабинеты диагностики и узкие специалисты.

Теперь в филиале принимают все узкие врачи - в том числе кардиолог и эндокринолог - их раньше не было. Появилось самое современное оборудование. Например, рентген-аппарат типа У-дуга. Это универсальная цифровая система с высоким качеством разрешения и минимальной дозой облучения. И удобная для пациентов с любыми параметрами.

"Он может выдвинуться, для высоких пациентов поднимается на максимальную высоту. И более качественное, более информативное - чтобы врачу было проще сделать описание снимка", - рассказал рентгенолаборант Михаил Просвирин.

Сегодня двойное новоселье - на связи с Гольяново - детская поликлиника на Шипиловской улице, которая тоже открылась после капитального ремонта.

"В Москве с каждым месяцем все более и более масштабно разворачивается программа по реконструкции поликлиник. Это самая большая программа за всю историю Москвы, включая несоветское время. Такие объемы реконструкции, капитального ремонта не проводились никогда. В этом году мы приступим к реконструкции по 100 поликлиникам. На следующий год готовится проектно-сметная документация по 68. Таким образом, 200 поликлиник включено в работу, чтобы мы уже четкий график видели по реконструкции этих 200 поликлиник до 2024 года", - сообщил Собянин.

После ремонта тысячи жителей получили новый сервис, который уже успели оценить. "Мы ждали, когда откроется - удивила нас. Здание стало красивое, светлое, на первом этаже кафе; Поликлиника потрясающая, я даже не ожидала такого. Персонал, врачи, медсестры - просто великолепные. Все супер! Очень красиво, очень уютно, очень удобно!" – говорят жители.

Мэр Москвы выразил благодарность коллективам врачей - медики справились с запредельной нагрузкой из-за взрывного роста заболеваемости. А теперь, когда волна идет на спад, дал поручение восстанавливать объемы плановой помощи.

Наталья Тарасова, Илья Ушаков, "ТВ Центр".

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