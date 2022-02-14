ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров доложил Путину о реакции России на ответы США по гарантиям безопасности

16:14
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Шанс договориться есть

Шанс договориться с Западом о гарантиях безопасности есть. В то же время, затягивать переговоры по этой проблеме недопустимо, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава российского МИД Сергей Лавров.

Песков рассказал, что Путин обсудит с Шольцем
Кремль анонсировал встречи Путина с Лавровым и Шойгу

"Мы уже не раз сказали - и вы говорили, и другие представители России, - что мы предупреждаем о недопустимости бесконечного ведения разговоров по вопросам, которые требуют решения сегодня. Сегодня все-таки, будучи главой МИДа, должен сказать, что шанс есть всегда", - ответил министр на вопрос президента, есть ли шанс достичь договоренности.

Лавров также подтвердил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. Глава МИД отметил, что направил специальное послание коллегам в западных странах, в которых подчеркнуто: принцип неделимости безопасности гораздо сложнее, нежели они пытаются это представить, оправдывая вступление Украины в НАТО, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Сергей Лавров
Владимир Путин и Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.