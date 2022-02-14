Лавров доложил Путину о реакции России на ответы США по гарантиям безопасности

Шанс договориться есть

Шанс договориться с Западом о гарантиях безопасности есть. В то же время, затягивать переговоры по этой проблеме недопустимо, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава российского МИД Сергей Лавров.

"Мы уже не раз сказали - и вы говорили, и другие представители России, - что мы предупреждаем о недопустимости бесконечного ведения разговоров по вопросам, которые требуют решения сегодня. Сегодня все-таки, будучи главой МИДа, должен сказать, что шанс есть всегда", - ответил министр на вопрос президента, есть ли шанс достичь договоренности.

Лавров также подтвердил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. Глава МИД отметил, что направил специальное послание коллегам в западных странах, в которых подчеркнуто: принцип неделимости безопасности гораздо сложнее, нежели они пытаются это представить, оправдывая вступление Украины в НАТО, передает РИА Новости.

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