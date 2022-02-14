Киеву разрешили послать наблюдателей на российско-белорусские учения

В Минобороны Украины заявили, что договорились с Минском

Военный атташе Украины посетит российско-белорусские учения "Союзная решимость - 2022". Глава украинского Минобороны Алексей Резников договорился об этом с коллегой из Белоруссии Виктором Хрениным во время телефонного разговора, говорится в сообщении военного ведомства в Киеве.

"В целях укрепления взаимного доверия достигнута договоренность… о визите атташе по вопросам обороны Украины в Республике Беларусь на мероприятия белорусско-российских учений "Союзная решимость - 2022", - цитирует сообщение украинского Минобороны ТАСС.

Украинский министр ранее заявил: белорусский коллега заверил его, что никаких рисков и угроз для Украины со стороны Белоруссии нет. Отмечается, что переговоры состоялись по просьбе украинской стороны. В Минске, в свою очередь, подчеркнули, что белорусская сторона никогда не являлась инициатором ухудшения отношений с Украиной.

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