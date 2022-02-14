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Шойгу рассказал Путину, как выгоняли подлодку США из российских вод

16:54
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Субмарина зашла на 4 километра в воды России

Действия по выдворению подводной лодки США из района Курильских островов заняли около трех часов. Субмарина углубилась в российские воды более чем на 4 километра, сообщил президенту России Владимиру Путину глава Минобороны Сергей Шойгу.

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"В результате действий почти трехчасовых лодка была выдворена с территории вод РФ, куда она зашла на достаточно большую глубину по меркам островов - это более 4 километров", - рассказалШойгу. Глава Минобороны отметил, что группе Тихоокеанского флота пришлось трижды применять спецсредства.

Американскую субмарину-охотник типа Virginia обнаружили российские противолодочные силы в территориальных водах России 12 февраля. Подлодка не отреагировала на требование немедленно всплыть. Российская сторона решила применить спецсредства, после чего подводная цель выпустила ловушку-имитатор и на максимальной скорости ушла в нейтральные воды. Военному атташе США в Москве вручили соответствующую ноту и напомнили, что Минобороны России оставляет за собой право принимать все меры для обеспечения безопасности страны, передает ТАСС.

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