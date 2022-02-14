Москва вошла в топ-10 самых романтичных городов мира

Столичные парки идеально подходят для романтических прогулок

Москва вошла в десятку самых романтичных городов мира наряду с Лондоном, Парижем, Барселоной и заняла восьмую строчку. Рейтинг составили американские эксперты в преддверии Дня влюбленных, который отмечается сегодня. Их впечатлило большое количество парков, идеально подходящих для свиданий, а также десятки миллионов лиричных постов в Инстаграме с метками "Москва".

Вагоны, объединяющие сердца. Совместить приятное с полезным можно на железной дороге. Доехать, куда надо, и, если по жизни одиноко, попытаться найти половинку, свою любовь. В специальном чате. Отсканировать QR-код и знакомиться с другими пассажирами, соблюдая социальную дистанцию. Что немаловажно. Стук колёс, пробегающие за окнами пейзажи и приятный собеседник - сплошная романтика. Следующая остановка, возможно, ЗАГС.

"Алексей Салтыков, машинист, и Елена Лысенко - на тот момент помощник машиниста - обменялись клятвами непосредственно в вагоне "Иволги". Они сейчас ждут первенца", - рассказал пресс-секретарь АО "Центральная ППК" Иван Осташко.

Американская исследовательская компания WeThrift в канун дня всех влюблённых составила рейтинг самых романтичных городов мира. И первое место - это отнюдь не Париж. Лондон. У французской столицы - серебро. На третьем месте расположилась Барселона.

Москва, Россия на восьмом месте. Российская столица может похвастаться впечатляющими 262 природными парками, идеально подходящими для романтических прогулок.

Оценка городов шла по нескольким критериям. Количество романтических ресторанов и отелей, парков, СПА-салонов, достопримечательностей, других вариантов для совместного времяпрепровождения. А также по количеству фотографий с хештегами города. Особое внимание снимкам заката. Ведь это так романтично.

"556 романтических ресторанов. Это больше, чем, скажем, в Лос-Анджелесе или Сингапуре. Кроме того, в учёт шли достопримечательности. В нашем городе их свыше двух с половиной тысяч. По этому показателю Москва уверенно входит в тройку лидеров этого рейтинга", - отметил заместитель генерального директора ГБУ "Аналитический центр" Москвы Илья Залманов.

Семейная пара Яркиных отметили день влюблённых прямо как по путеводителю. Посидели в ресторане. Погуляли по парку Зарядье. Сфотографировались на мосту любви.

"Любовь нужно проявлять каждый день, но в такие особенные праздники - можно это сделать особенным образом", - сказал Иван Яркин.

Утверждение, с которым вряд ли поспоришь.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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