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В Раде предложили НАТО ввести бесполетную зону над Украиной

17:41
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

По мнению депутата, это можно сделать без одобрения ООН

Украина предлагает НАТО повторить операцию "Буря в пустыне" - но теперь на территории Восточной Европы. Киев должен обратиться к Североатлантическому альянсу с просьбой закрыть воздушное пространство над украинской территорией, заявил депутат Верховной рады Роман Костенко.

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"Мы понимаем, что это делается через ООН, но в Совбезе есть Россия, они могут это заблокировать", — сказал Костенко в эфире телеканала "Украина 24". Депутат Рады напомнил об операции "Буря в пустыне" в 1991 году. Тогда союзники по НАТО ввели над территорией Ирака бесполетную зону без одобрения Совета безопасности ООН.

Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Уже назначена и дата "нападения": агентство Bloomberg утверждает, что это случится 15 февраля, а Politico со ссылкой на источник в Белом доме называет день 16 февраля. В Кремле неоднократно отмечали, что цель вбросов об "агрессии" - наращивание иностранной военной группировки у российских границ.

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