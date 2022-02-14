Зеленский дал сбежавшим за границу депутатам сутки на возвращение

Иначе придется делать серьезные выводы

Президент Украины дал покинувшим страну депутатам сутки, чтобы вернуться на родину. В противном случае, по словам Владимира Зеленского, последуют серьезные выводы.

"И я от себя лично хотел бы попросить, чтобы в течение 24 часов, они уже туда кого-то из своих родных привезли, чтоб они все-таки вернулись в государство… Считаю, что они должны вернуться, иначе нам надо всем как государству, как руководству делать серьезные выводы", - заявил Зеленский.

По словам украинского президента, выступление которого транслировалось в Facebook, власть - в том числе парламент - должны своим примером побуждать украинский народ к единству. Партийную принадлежность сбежавших депутатов Зеленский не уточнил. В последние дни на фоне заявлении Запада о подготовке Россией "вторжения" на Украину появились сообщения об эвакуации сотрудников посольств европейских стран и США, а также членов их семей.

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