ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский дал сбежавшим за границу депутатам сутки на возвращение

18:23
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Иначе придется делать серьезные выводы

Президент Украины дал покинувшим страну депутатам сутки, чтобы вернуться на родину. В противном случае, по словам Владимира Зеленского, последуют серьезные выводы.

Зеленский просит ЕС срочно ввести санкции против России
Зеленский ждёт доказательств "вторжения" России на Украину 16 февраля

"И я от себя лично хотел бы попросить, чтобы в течение 24 часов, они уже туда кого-то из своих родных привезли, чтоб они все-таки вернулись в государство… Считаю, что они должны вернуться, иначе нам надо всем как государству, как руководству делать серьезные выводы", - заявил Зеленский.

По словам украинского президента, выступление которого транслировалось в Facebook, власть - в том числе парламент - должны своим примером побуждать украинский народ к единству. Партийную принадлежность сбежавших депутатов Зеленский не уточнил. В последние дни на фоне заявлении Запада о подготовке Россией "вторжения" на Украину появились сообщения об эвакуации сотрудников посольств европейских стран и США, а также членов их семей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.