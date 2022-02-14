Россиян призвали проголосовать за Тургеневский дуб

Голосование завершится в конце февраля

До 28 февраля продлится Международный конкурс "Европейское дерево года - 2022". На отборочном этапе данного конкурса ("Российское дерево года") победил знаменитый Тургеневский дуб.

Однако дерево, произрастающее в парке Спасское-Лутовиново, погибло в результате сильного урагана. Несмотря на это, организаторы все равно приняли решение включить дуб в список номинантов от России.

Принять участие в голосовании и получить более подробную информацию о дубе можно на сайте rosdrevo.ru.

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