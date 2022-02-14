Канцлер ФРГ усомнился в актуальности приема Украины в НАТО

Главное сейчас – деэскалация

Запад не намерен вступать в дискуссию по поводу принципа свободного выбора альянсов. Однако вопрос вступления Украины в НАТО сейчас не актуален, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Относительно членства в альянсе, на данный момент неактуально. Потому немного странно, что российское правительство сделало предметом больших политических дискуссий вопрос, который не стоит сейчас на повестке дня", - сказал Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

По словам Шольца, главное сегодня – добиться деэскалации в регионе. Для этого есть нормандский формат, есть Минские договоренности, Совет НАТО-Россия, а также разные форматы, которые предоставляет ОБСЕ. Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что в Киеве могут отказаться от вступления в Североатлантический альянс, если это поможет избежать полномасштабной войны, передает РИА Новости.

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