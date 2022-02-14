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В Сочи началась проверка после образования трещин в жилом доме

22:44
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Точные причины произошедшего определит специальная комиссия

В Сочи прокуратура начала проверку после эвакуации более 50 человек из многоквартирного дома. Из-за просадки грунта в пятиэтажке образовались опасные трещины, а в окнах полопались стёкла. Согласно архивным документам, дом возвели в 73 году. Два пострадавших подъезда стоят на ленточном фундаменте. В них был введён локальный режим чрезвычайной ситуации. Остальные четыре, где нет видимых повреждений, стоят на сваях. Для жителей организовали пункты временного размещения в отеле и пансионате, где они и провели эту ночь.
В Сочи опечатали дом из-за просадки грунта

Успев собрать только самые необходимые вещи и документы, жильцы этого дома в Сочи за считанные минуты покинули свои квартиры. Кто-то даже пижаму не успел переодеть. Ведь все случилось поздно ночью, когда люди спали.

Услышали громкий треск. В некоторых квартирах лопнули оконные стёкла. Шестиэтажный дом накренился. Огромная трещина образовалась на фасаде. Сейчас его обтянули строительной сеткой, чтобы не допустить обрушения. Особенно пострадал первый этаж.

Здание 1973 года постройки. Из шести подъездов только четыре на сваях. "Первые два подъезда были сделаны с ленточным фундаментом. Сегодня у нас большое количество переувлажнённой почвы на территории города из-за обильных осадков, и мы видим, что из-за этого происходят оползневые процессы по всей территории города", - рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Жильцы двух подъездов, а это 60 человек, размещены во временных пунктах. Их развернули в местной гостинице и санатории. Когда люди смогут вернуться в свои квартиры? станет известно по результатам экспертизы. Дом обследуют целиком.

Пока опечатаны лишь два подъезда. По периметру установили ограждения. Жители оставшихся четырех тоже обеспокоены. Сейчас здание отключили от тепло и электромагистралей. К тому же, остается риск обрушения.

Ведь на подозрительные звуки жаловались неоднократно. Местность здесь гористая, почва неустойчивая. Дом осматривали специалисты управляющей компании и городских служб, но никаких серьезных повреждений не выявили.

Сами же жильцы винят во всем не только капризы погоды. На месте показывают, что могло спровоцировать оползень в результате которого треснул фасад: "Выше вот этой пятиэтажки находится участок, который приобрёл некий гражданин и свозит туда бой. Участок нагружается, 300 тонн туда вывезено боя. Это эквивалент этой пятиэтажки и весь этот строительный мусор давит на склон и выворачивает эту пятиэтажку. Вот прям видно, что она наклонилась".

Это теперь предстоит проверить прокуратуре. Ну а люди надеются, что дом всё же удастся восстановить. Многие живут здесь с рождения и менять район рядом с горным озером и недалеко от моря на какой-то другой не готовы.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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Эвакуированный дом после просадки грунта в Сочи
Эвакуированный дом после просадки грунта в Сочи
Эвакуированный дом после просадки грунта в Сочи
Эвакуированный дом после просадки грунта в Сочи
Трещина в грунте
Трещина в грунте
Эвакуированный дом после просадки грунта в Сочи
Эвакуированный дом после просадки грунта в Сочи
Эвакуированный дом после просадки грунта в Сочи
Эвакуированный дом после просадки грунта в Сочи
МЧС Сочи
МЧС Сочи
Эвакуированный дом после просадки грунта в Сочи
Эвакуированный дом после просадки грунта в Сочи
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