Сын главы Туркменистана выдвинут кандидатом в президенты

Выборы назначены на 12 марта

Сын нынешнего главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Сердар выдвинут кандидатом в президенты страны от Демократической партии. Такое решение было принято в понедельник на её внеочередном съезде, сообщает "ТВ Центр".

Досрочные выборы назначены на 12 марта, ЦИК республики объявил о старте избирательной кампании. 40-летний Сердар Бердымухамедов сейчас занимает пост вице-премьера.

Действующий президент, бессменно руководящий страной 15 лет, заявил о необходимости уступить дорогу молодым. Он отметил, что оставит за собой должность председателя верхней палаты парламента.

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