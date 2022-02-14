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Китай испытал в Олимпийском комплексе сверхскоростную сеть 6G

19:45
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Файл размером в терабайт передается за секунду

Перспективную сеть, использующую технологию вихревых радиоволн, испытали китайские ученые. Экспериментальную систему установили в комплексе для проведения Олимпийских игр в Пекине. Во время тестов установлен рекорд скорости передачи данных. Файлы размером более одного терабайта передавались на расстояние около одного километра менее чем за секунду.

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Как сообщает South China Morning Post, такой скорости удалось достичь благодаря использованию высокочастотных радиоволн, известных как вихревые миллиметровые волны. Ученые считают, что такая технология может применяться при создании связи поколения 6G. Станция, основанная на вихревых миллиметровых волнах, позволяет одновременно передавать более 10 тысяч видеотрансляций высокой четкости.

Отмечается, что Китай лидирует в области исследований ключевых технологий для 6G, в стране здесь зарегистрировано 40% мировых патентов, касающихся технологий связи шестого поколения. Ученые утверждают, что речь идет о новом физическом измерении, которое откроет новый мир с почти неограниченными возможностями.

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