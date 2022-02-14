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Собянин рассказал о программе реновации в Гольянове

22:23
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

В районе планируется расселить более 100 домов

В понедельник в Гольянове мэр Москвы осмотрел дом на Щелковском шоссе. Он стал первым из переданных под переселение по программе реновации в этом районе, сообщает "ТВ Центр".

Сергей Собянин пообщался с новосёлами, жильцы рассказали, что рады долгожданному переезду, к качеству строительства претензий нет - а что касается возможных недочетов, обратил внимание мэр, то все они будут устранены строителями. Для этого жителям с заявкой необходимо обратиться в офисы, которые открыты на первых этажах новостроек.

Всего по программе реновация в Гольянове планируется снести и расселить 101 дом, где проживают 25,3 тысячи человек.

"С этим домом началась программа реновации в Гольянове. Еще два дома строятся. Один построен будет уже в этом году. Следующий – в 2023 году. Потом уже, после сноса пятиэтажек, – вторая волна, третья волна. И все 100 домов в Гольянове, которые необходимо, все будут построены. Я надеюсь, что все будут хорошие и высокого качества", - отметил Собянин.

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