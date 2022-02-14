Глава фракции "ЕР" в Госдуме ушел на самоизоляцию с ковидом

Самочувствие Владимира Васильева удовлетворительное

Самочувствие руководителя фракции "Единой России" в Госдуме удовлетворительное. Владимир Васильев находится на самоизоляции после положительного теста на коронавирус.

"Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев находится на самоизоляции. Сданный им тест показал положительный результат", - подтвердили в пресс-службе фракции.

Владимир Васильев вакцинирован, у парламентария симптомы обычной простуды. В связи с положительным тестом на ковид политик работает удаленно, приводит сообщение пресс-службы "Интерфакс".

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