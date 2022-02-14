ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава фракции "ЕР" в Госдуме ушел на самоизоляцию с ковидом

20:04
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Самочувствие Владимира Васильева удовлетворительное

Самочувствие руководителя фракции "Единой России" в Госдуме удовлетворительное. Владимир Васильев находится на самоизоляции после положительного теста на коронавирус.

Собянин: москвичей старше 65 лет с ковидом врачи будут посещать на дому
В России стали чаще фиксировать повторный ковид

"Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев находится на самоизоляции. Сданный им тест показал положительный результат", - подтвердили в пресс-службе фракции.

Владимир Васильев вакцинирован, у парламентария симптомы обычной простуды. В связи с положительным тестом на ковид политик работает удаленно, приводит сообщение пресс-службы "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Васильев
Владимир Васильев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.