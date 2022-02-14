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Путин примет решение о публикации ответов России США по гарантиям безопасности

20:37
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Сроки передачи документа пока неизвестны

Президент России Владимир Путин примет решение о необходимости публикации ответа России на реакцию Вашингтона и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Президент примет соответствующее решение", - цитирует "Интерфакс" представителя Кремля. Песков ответил на вопрос, будет ли опубликован документ после того, как текст будет финализирован.

Сроки передачи российского ответа Вашингтону и Брюсселю пока неизвестны. Кремль обязательно сообщит, когда это произойдет. О готовности ответа Штатам и НАТО по гарантиям безопасности ранее сообщил президенту глава МИД России. Сергей Лавров отметил, что шанс договориться еще есть.

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