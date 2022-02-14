Генсек ООН встретился с главами МИД России и Украины

Гутерриш выступит с заявлением вечером 14 февраля

Организация Объединенных Наций не планирует эвакуировать своих сотрудников с территории Украины. Сейчас в стране находятся около 1 600 работников международной организации, заявил представитель генсека ООН. Стефан Дюжжарик сообщил, что Антониу Гутерриш провел виртуальные встречи с главами МИД России и Украины Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой.

"Ранее сегодня генеральный секретарь провел виртуальную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также незадолго до этого он поговорил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой", - сказал Дюжжарик на брифинге. По итогам этих переговоров Гутерриш выступит с заявлением по Украине. Выступление запланировано на 15:15 по местному времени – это 23:15 по московскому времени.

Дюжжарик также заявил, что вопрос о возможности вступления Украины в НАТО должен решаться через диалог между заинтересованными сторонами. Представитель генсека подчеркнул, что этот вопрос не относится к компетенции ООН, передает ТАСС.

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