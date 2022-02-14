В Мюнхене при столкновении поездов пострадали десятки человек

Подробности инцидента выясняются

Крупная железнодорожная авария произошла в Мюнхене (Германия), в районе станции Эбенхаузен-Шлэфтларн. Там столкнулись два пассажирских поезда.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные газеты Bild, в результате инцидента один человек погиб, пострадали порядка 40. Некоторые получили тяжелые травмы.

Сейчас на месте происшествия находятся спасательные службы. Движение по участку ограничено.

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