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В Мюнхене при столкновении поездов пострадали десятки человек

21:39
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Подробности инцидента выясняются

Крупная железнодорожная авария произошла в Мюнхене (Германия), в районе станции Эбенхаузен-Шлэфтларн. Там столкнулись два пассажирских поезда.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные газеты Bild, в результате инцидента один человек погиб, пострадали порядка 40. Некоторые получили тяжелые травмы.

Сейчас на месте происшествия находятся спасательные службы. Движение по участку ограничено.

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