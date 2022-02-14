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Взрыв прогремел в квартире пятиэтажки в Люберцах

21:38
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Данные о пострадавших уточняются

ЧП в подмосковных Люберцах: в квартире пятиэтажного дома прогремел взрыв. Информацию подтвердили агентству ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС России.

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"В квартире жилого 5-этажного дома в Люберцах произошел взрыв", - сообщил источник в экстренных службах. Он добавил, что подразделения ведомства к ликвидации последствий ЧП не привлекались.

В свою очередь, РИА Новости сообщает о хлопке газа в квартире. Агентство сообщает со ссылкой на экстренные службы об одном пострадавшем в результате инцидента.

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