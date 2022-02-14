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Зеленский объявил 16 февраля Днем единения Украины

21:56
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Из страны спешно уезжают иностранные дипломаты

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о Дне единения в стране 16 февраля. Именно этот день Джо Байден назвал днем российского вторжения на Украину. В среду на сооружениях во всех населенных пунктах Украины будет поднят флаг страны, а в 10 часов по местному времени исполнят гимн.
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Также будет создана единая информационная платформа UАразом "для обеспечения ежедневного информирования населения о реальном состоянии ситуации безопасности", сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский дал 24 часа госслужащим, которые уехали из страны, на то, чтобы вернуться на родину. Из Украины теперь стремительно выезжают иностранные дипломаты, а еще инвесторы.

В понедельник Зеленский заявил, что его страна стремится к миру и хочет решать все вопросы путем переговоров.

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