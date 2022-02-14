Мощный взрыв прогремел на фабрике по производству динамита в Польше

Одно из зданий полностью разрушено

Мощный взрыв полностью разрушил одно из зданий крупнейшей в Польше фабрики по производству взрывчатых материалов. Предприятие группы NitroErg расположено в населенном пункте Крупский Млын в Силезском воеводстве.

По свидетельствам очевидцев, звук взрыва и сотрясение земли ощущались в 20 км от фабрики. Польский телеканал Polsat сообщает, что взрыв произошел во время технологического процесса по смешиванию 800 кг нитроглицерина с другими компонентами взрывчатки.

Власти заверяют, что никакой угрозы для местных жителей ЧП не представляет. На месте происшествия работают 30 пожарных расчетов, поисково-спасательные подразделения, привлечены вертолеты. Поиски нескольких человек, которые находились близ места взрыва, продолжаются.

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