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Мощный взрыв прогремел на фабрике по производству динамита в Польше

22:02
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Одно из зданий полностью разрушено

Мощный взрыв полностью разрушил одно из зданий крупнейшей в Польше фабрики по производству взрывчатых материалов. Предприятие группы NitroErg расположено в населенном пункте Крупский Млын в Силезском воеводстве.

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По свидетельствам очевидцев, звук взрыва и сотрясение земли ощущались в 20 км от фабрики.  Польский телеканал Polsat сообщает, что взрыв произошел во время технологического процесса по смешиванию 800 кг нитроглицерина с другими компонентами взрывчатки.

Власти заверяют, что никакой угрозы для местных жителей ЧП не представляет. На месте происшествия работают 30 пожарных расчетов, поисково-спасательные подразделения, привлечены вертолеты. Поиски нескольких человек, которые находились близ места взрыва, продолжаются.

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