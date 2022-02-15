Как инвесторы и аналитики отреагировали на финансовый отчет "Яндекса" за 2021 год

Акции компании растут

Выручка "Яндекса" выросла на 54% по сравнению с прошлым годом и составила 356,1 миллиарда рублей. Об этом говорится в отчете компании за 2021 год. Показатель скорректированной EBITDA, который отражает операционную эффективность компании, снизился на 29% — до 32,1 миллиарда рублей. Чистый убыток компании в 2021 году составил 14,6 миллиарда рублей.

Днем во вторник компания отчиталась перед инвесторами и Комиссией по ценным бумагам и биржам США: предоставила отчет по форме 6-K и провела конференц-звонок с менеджментом и аналитиками крупных банков.

Основные финансовые показатели "Яндекса" в миллиардах рублей

2020 2021 Выручка 218,3 356,1 Чистая прибыль (убыток) 24,1 (14,6) Скорректированная EBITDA 49,3 32,1

Ключевые операционные показатели "Яндекса":

доля компании на российском поисковом рынке в IV квартале 2021 года составила в среднем 60,2%;

доля поисковых запросов с мобильных устройств в IV квартале 2021 года составила 64,4% от всех поисковых запросов к "Яндексу";

общая выручка в сегменте "Такси", куда также входит фудтех, каршеринг и сервис доставки, выросла на 94% за год;

товарооборот на сервисах электронной коммерции ("Маркет", "Еда" и "Лавка") в IV квартале 2021 года вырос на 192% по сравнению с аналогичным показателем за IV квартал прошлого года;

ежедневная аудитория "Дзена" в декабре 2021 года составила 22,3 миллиона пользователей.

Сбылся ли финансовый прогноз "Яндекса" от 2020 года?

Год назад компания ожидала, что выручка за 2021 год составит 305-320 миллиардов рублей. Итоговый показатель оказался выше — 356,1.

"Яндекс" также прогнозировал, что рост будет обусловлен подъемом в сегменте электронной коммерции и восстановлением показателей в направлениях "Поиск и портал", а также "Такси". Так и произошло: выручка "Такси" выросла на 94% за год, сегмента "Поиск и портал" — на 32%.

В 2022 году "Яндекс" ожидает выручку на уровне в 490-500 миллиардов рублей. Драйверами будут сегменты "Поиск и портал" и "Такси". По оценке компании, товарооборот сервисов электронной коммерции в текущем году увеличится в два раза по сравнению с 2021 годом.

Реакция рынка акций

Инвесторы положительно отреагировали на публикацию финансового отчета "Яндекса" за прошлый год. К 17:57 мск на "Московской бирже" акции компании взлетели до 3 тысячи 869 рублей за штуку (+11,47%). На Нью-Йоркской Nasdaq также фиксировался подъем — 51 доллар (+12,90%). Акции продолжили дорожать и после 20:00 мск.

Что говорят аналитики

По просьбе "ТВ Центра" показатели "Яндекса" прокомментировала старший аналитик "Альфа-банка" Анна Курбатова. Она назвала сильными результаты компании за IV квартал 2021 года и за весь финансовый год.

"Выручка за квартал превысила наши ожидания и консенсус-прогноз на 2,9% и 5,5%, а показатель скорректированной EBITDA – на 20% и 25%. На уровне выручки наибольший сюрприз по сравнению с нашими квартальными оценками показали сегменты "Такси", "Маркет" и "Медиа", — указала Курбатова.

Товарооборот (GMV) "Яндекс.Маркета" превысил прогноз аналитиков "Альфы" на 14% в IV квартале и на 5% по итогам года. Сервис стремительно наращивает количество подключенных продавцов, ассортимент и, как результат, активных покупателей (+1,4 миллиона за IV квартал).

"По итогам 2021 года "Маркет" сократил разрыв от Ozon по показателю товарооборота. Если в 2020 году разрыв между игроками составлял 4,5 раза, то в прошлом году сократился до 3,6 раза. С учетом прогноза "Яндекса" на текущий год, мы ждем, что "Маркет" продолжит сокращать отставание от конкурента", — заявила Курбатова.

Она добавила, что инвесторы с воодушевлением воспримут перспективы роста EBITDA сегмента мобильности.

"В целом мы считаем опубликованные результаты благоприятными для котировок акций Yandex N.V., которые, как и остальные компании в российском технологическом секторе, оставались под сильным давлением в последние несколько недель", — заключила старший аналитик "Альфа-банка".

Федор Корначев, старший аналитик по IT-сектору и телеком SberCIB Investment Research отмечает, что инвесторы позитивно отреагировали на отчетность "Яндекса" — акции выросли более чем на 6% в первые часы после публикации результатов.

Эксперт объяснил, что результаты оказались лучше консенсуса на 6% по выручке и на 25% — по EBITDA. Консолидированная выручка выросла на 54% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 110 миллиардов рублей. Менеджмент также дал хороший прогноз на текущий год.

Корначев добавил, что "Яндекс" очертил сроки запуска своих банковских услуг. Тестирование первых транзакций пройдет уже в первом полугодии 2022 года, а кредитных продуктов для розницы — во втором полугодии.

"Мы приветствуем то, что компания не будет создавать очередной банк, а сфокусируется на запуске отдельных сервисов, синергичных основным бизнесам", — заявил он.

В июле 2021 года "Яндекс" приобрел 100% банка "Акрополь". Он был переименован в "Яндекс Банк".

Совет от брокера

Пандемия превратила компании, занимающиеся облачными технологиями, электронной коммерцией и финансовыми технологиями, в лучшие инвестиции. До середины 2021 года в этих секторах наблюдался настоящий фондовый бум. Однако в середине прошлого года ситуация начала меняться. Многие компании начали стремительно терять в стоимости.

Как объяснил личный брокер "Открытие Инвестиции" Константин Исаев, это произошло сразу по нескольким причинам: из-за роста инфляции, что означает риск подъема процентных ставок мировыми ЦБ; перегрева сектора — то есть оценки многих компаний стали слишком завышены; и напряженности между Россией и Западом.

В результате акции крупных российских технологических компаний потеряли в стоимости от 40% до 70%.

"Это распродажа дает великолепный шанс купить качественные растущие компании по адекватным оценкам, а некоторые и с дисконтом к зарубежным аналогам", — убежден брокер.

Исаев при этом отмечает, что до второй половины текущего года устойчивого роста на рынке акций технологического сектора можно не увидеть.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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