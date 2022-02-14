Посольство США на Украине эвакуируется из Киева во Львов

Утверждается, что это временная мера

Посольство Соединенных Штатов на Украине переезжает из Киева на запад страны, во Львов. Как утверждает госсекретарь США Энтони Блинкен в письменном заявлении, обнародованном 14 февраля, это временная мера.

"Мы находимся в процессе временного перемещения операций посольства на Украине... во Львов", - написал Блинкен. Госсекретарь заявляет, что причиной послужило "драматическое ускорение наращивания российских сил" на границе с Украиной, передает ТАСС.

Подобные заявления, как и вся истерия Запада о "российском вторжении" используется Вашингтоном как повод для наращивания сил НАТО у границ России, заявляют в Москве. Тем временем в США уже назначили дату "нападения" России на Украину – СМИ заявляют о 15 или 16 февраля.

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