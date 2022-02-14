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Посольство США на Украине эвакуируется из Киева во Львов

22:16
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Утверждается, что это временная мера

Посольство Соединенных Штатов на Украине переезжает из Киева на запад страны, во Львов. Как утверждает госсекретарь США Энтони Блинкен в письменном заявлении, обнародованном 14 февраля, это временная мера.

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"Мы находимся в процессе временного перемещения операций посольства на Украине... во Львов", - написал Блинкен. Госсекретарь заявляет, что причиной послужило "драматическое ускорение наращивания российских сил" на границе с Украиной, передает ТАСС.

Подобные заявления, как и вся истерия Запада о "российском вторжении" используется Вашингтоном как повод для наращивания сил НАТО у границ России, заявляют в Москве. Тем временем в США уже назначили дату "нападения" России на Украину – СМИ заявляют о 15 или 16 февраля.

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