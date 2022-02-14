ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Правительство утвердило методику по контролю региональных проектов развития

22:48
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Об этом сообщил Михаил Мишустин

Правительство разработало и утвердило специальную методику по контролю качества региональных проектов развития. Об этом в понедельник рассказал глава кабмина в ходе оперативного совещании с вице-премьерами.

Согласно документу, будут рассчитывать четыре основных показателя. Они отражают доходы граждан, число рабочих мест, выпуск товаров и услуг, а также объем инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств.

Михаил Мишустин подчеркнул: основная задача – повысить качество жизни граждан, обеспечив развитие территорий, их экономики и социальной сферы с учётом национальных целей, которые утверждены главой государства

"По всем федеральным округам уже отобрано 362 проекта. Их реализация, по предварительным оценкам, за ближайшие два года позволит нарастить объём частных инвестиций более чем на 11,5 трлн рублей, создать свыше 250 тысяч новых рабочих мест. И, конечно, важно чётко понимать, какой реальный эффект дают такие проекты и какова в целом динамика социально-экономического развития российских субъектов и федеральных округов", - отметил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Металлургическое производство
Металлургическое производство
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.