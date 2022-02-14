Правительство утвердило методику по контролю региональных проектов развития

Об этом сообщил Михаил Мишустин

Правительство разработало и утвердило специальную методику по контролю качества региональных проектов развития. Об этом в понедельник рассказал глава кабмина в ходе оперативного совещании с вице-премьерами.

Согласно документу, будут рассчитывать четыре основных показателя. Они отражают доходы граждан, число рабочих мест, выпуск товаров и услуг, а также объем инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств.

Михаил Мишустин подчеркнул: основная задача – повысить качество жизни граждан, обеспечив развитие территорий, их экономики и социальной сферы с учётом национальных целей, которые утверждены главой государства

"По всем федеральным округам уже отобрано 362 проекта. Их реализация, по предварительным оценкам, за ближайшие два года позволит нарастить объём частных инвестиций более чем на 11,5 трлн рублей, создать свыше 250 тысяч новых рабочих мест. И, конечно, важно чётко понимать, какой реальный эффект дают такие проекты и какова в целом динамика социально-экономического развития российских субъектов и федеральных округов", - отметил Мишустин.

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