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Кремль: Путин готов вести переговоры

08:23
  • вторник
  • 15 февраля 2022

Украина - только часть проблемы гарантий безопасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью телекомпании CNN, в котором заявил, что Владимир Путин всегда расположен к переговорам и дипломатии.
В Киеве не увидели предпосылок для вторжения России на Украину

"И, фактически, он инициировал вопрос гарантий безопасности для России", - напомнил кремлевский спикер.

При этом Песков уточнил, что сегодня Украина - только часть большей проблемы гарантий безопасности для Москвы.

"И, конечно, президент Путин, готов вести переговоры", - резюмировал пресс-секретарь.

На минувших выходных состоялись телефонные переговоры Путина с Джо Байденом. Глава Белого дома предупредил собеседника, что если Россия предпримет "дальнейшее вторжение на Украину", то США дадут решительный ответ, который будет иметь "быстрые и серьезные последствия".

Со стороны Запада в последнее время активно звучат заявления о том, что Россия якобы готовит агрессию в отношении Украины. Называется даже конкретная дата - 16 февраля. Москва последовательно опровергает эти обвинения, называя их пустым нагнетанием напряженности.

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