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В Британии отметили "невежество" главы МИД Трасс

08:47
  • вторник
  • 15 февраля 2022

Дипломату не хватило владения фактами

Обозреватель Мэри Дежевски заявила в статье для интернет-журнала Spiked, что для дипломатии Великобритании стал позором визит главы Министерства иностранных дел королевства Лиз Трасс в Москву.
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Речь в материале идет о казусе на переговорах Трасс с Сергеем Лавровым, когда дипломат, ошибившись, заявила, что Лондон "не признает суверенитета России над Ростовской и Воронежской областями".

"Лиз Трасс пробыла с визитом в Москве чуть более суток, однако успела подтвердить все предубеждения России о британской дипломатии: высокомерие, неприветливость, приверженность к лицемерным нравоучениям о "ценностях". К этому списку она добавила кое-что еще - невежество", - написала Дежевски.

Как предположила автор, Трасс совершила перелет, чтобы создать о себе образ "железной леди", но ей не хватило твердости и владения фактами.

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