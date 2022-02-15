Американцам рекомендовали незамедлительно покинуть Белоруссию

Из-за "вызывающего беспокойство наращивания сил Россией"

Госдепартамент США распространил в понедельник заявление, в котором содержится рекомендация американским гражданам незамедлительно покинуть Белоруссию и непризнанное Приднестровье.

Там, в частности, указано, что в Белоруссии американцам не следует оставаться в том числе из-за "необычного и вызывающего беспокойство наращивания сил Россией вдоль границы Белоруссии с Украиной".

"31 января 2022 года Госдепартамент распорядился об отъезде членов семей госслужащих США из посольства в Минске", - также говорится в документе (цитата по ТАСС).

Кроме того, Госдеп призывает сограждан воздержаться от поездок в Молдавию из-за "необычной и вызывающей беспокойство российской военной активности вокруг Украины и неразрешенного конфликта между отделившимся регионом Приднестровье и центральными властями".

Со стороны Запада в последнее время активно звучат заявления о том, что Россия якобы готовит агрессию в отношении Украины. Называется даже конкретная дата - 16 февраля. Москва последовательно опровергает эти обвинения, называя их пустым нагнетанием напряженности.

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