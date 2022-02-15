ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Американцам рекомендовали незамедлительно покинуть Белоруссию

09:03
  • вторник
  • 15 февраля 2022

Из-за "вызывающего беспокойство наращивания сил Россией"

Госдепартамент США распространил в понедельник заявление, в котором содержится рекомендация американским гражданам незамедлительно покинуть Белоруссию и непризнанное Приднестровье.
Путин примет решение о публикации ответов России США по гарантиям безопасности

Там, в частности, указано, что в Белоруссии американцам не следует оставаться в том числе из-за "необычного и вызывающего беспокойство наращивания сил Россией вдоль границы Белоруссии с Украиной".

"31 января 2022 года Госдепартамент распорядился об отъезде членов семей госслужащих США из посольства в Минске", - также говорится в документе (цитата по ТАСС).

Кроме того, Госдеп призывает сограждан воздержаться от поездок в Молдавию из-за "необычной и вызывающей беспокойство российской военной активности вокруг Украины и неразрешенного конфликта между отделившимся регионом Приднестровье и центральными властями".

Со стороны Запада в последнее время активно звучат заявления о том, что Россия якобы готовит агрессию в отношении Украины. Называется даже конкретная дата - 16 февраля. Москва последовательно опровергает эти обвинения, называя их пустым нагнетанием напряженности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Флаг США
Флаг США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.