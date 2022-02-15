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На Островах Кука выявили первый случай COVID-19

09:17
  • вторник
  • 15 февраля 2022

Заболевший успел посетить несколько общественных мест

Премьер-министр Островов Кука Марк Браун сообщил, что в стране выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией.

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Известно, что инфицированный гражданин прибыл 10 февраля из Новой Зеландии. "В рамках этого случая был издан приказ об обязательной изоляции для пациента и двух его спутников", - приводит слова политика радиостанция Radio New Zealand.

Как стало известно медикам, заболевший успел посетить несколько баров и ночных клубов, а также банк и супермаркет.

Ранее власти Островов Кука сообщили о вакцинации от COVID-19 более 96% взрослого населения. Всего на территории архипелага проживают 13,2 тысячи человек. Прежде страна считалась "свободной" от коронавируса.

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