На Островах Кука выявили первый случай COVID-19

Заболевший успел посетить несколько общественных мест

Премьер-министр Островов Кука Марк Браун сообщил, что в стране выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Известно, что инфицированный гражданин прибыл 10 февраля из Новой Зеландии. "В рамках этого случая был издан приказ об обязательной изоляции для пациента и двух его спутников", - приводит слова политика радиостанция Radio New Zealand.

Как стало известно медикам, заболевший успел посетить несколько баров и ночных клубов, а также банк и супермаркет.

Ранее власти Островов Кука сообщили о вакцинации от COVID-19 более 96% взрослого населения. Всего на территории архипелага проживают 13,2 тысячи человек. Прежде страна считалась "свободной" от коронавируса.

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