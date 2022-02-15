В ЦБ решили давать россиянам кредитные каникулы за любой кредит

Соответствующий законопроект разрабатывается

В Банке России считают успешной практику предоставления кредитных каникул в период пандемии, поэтому хотят распространить ее на более широких условиях. Об этом рассказал глава службы регулятора по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаил Мамута.

В Центробанке считают, что кредитные каникулы нужно предоставлять всем россиянам по договорам потребкредитования, чьи доходы сократились. На срок до шести месяцев гражданину могут разрешить отложить внесение платежей по кредиту, при этом не будут начисляться пени и штрафы, а проценты по кредиту распределят на дальнейший срок.

Если у человека имеется несколько потребкредитов, рассказал Мамута, он сможет получить кредитные каникулы по каждому из них, но не более одного раза.

Соответствующий законопроект находится в числе приоритетов ЦБ среди мер по использованию возможностей финансового рынка для повышения благосостояния людей. Мамута предположил в интервью "Известиям", что законопроект может быть принят до конца текущего 2022 года.

В декабре 2021 года глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что гражданам России могут дать возможность оформить каникулы по выплате потребительских кредитов. Аксаков заявил, что в Думе хотят распространить эту меру на все потребительские кредиты и ввести кредитные каникулы для россиян.

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