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В России предложили новый способ борьбы с телефонными мошенниками

08:57
  • вторник
  • 15 февраля 2022

На портале госуслуг может появиться соответствующий раздел

На официальном портале госуслуг следует разместить специальный раздел для жалоб граждан на телефонных мошенников. С такой инициативой выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник.
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В письме к главе Минцифры Максуту Шадаеву депутат напомнил, что в России распространился новый тип преступлений, связанный с телефонным мошенничеством. Злоумышленники звонят людям под видом сотрудников банков или правоохранительных органов и незаконно получают доступ к банковским счетам или провоцируют граждан совершить перевод своих сбережений на счета преступников.

Поскольку современные вызовы должны соответствовать современным решениям, которые предпринимает государство, Крупник попросил оценить идею внедрения в единый портал госуслуг раздела, позволяющего оперативно сообщить о факте мошеннических действий. Такое сообщение, по замыслу автора идеи, должно одновременно иметь статус официального обращения в правоохранительные органы.

По мнению Крупника, такой раздел "станет опорой" в разработке мер противодействия финансовым киберпреступлениям для полиции и иных правоохранительных органов, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор решил исследовать технологию, которая позволяет блокировать подмену номеров на сетях операторов связи. Этим приемом активно пользуются телефонные мошенники. В 2021 году мошенники с использованием подменных телефонных номеров похитили у россиян около 45 млрд рублей.

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