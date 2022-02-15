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В МОК объяснили, почему нельзя сравнивать ситуацию с Валиевой с допинг-скандалом 2016 года

09:12
  • вторник
  • 15 февраля 2022

В 2016 году появился доклад комиссии WADA о допинге в российском спорте

Сравнивать ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой, в декабрьской допинг-пробе которой нашли запрещенное вещество, с расследованием допинга в российском спорте по докладу Ричарда Макларена в 2016 году нельзя. Об этом во вторник, 15 февраля, заявил член Международного олимпийского комитета Денис Освальд.
Допинг-проба Камилы Валиевой: за что хотят наказать россиянку

Освальд напомнил, что в 2016 году, накануне Олимпиады в Рио-де-Жанейро, было принято решение, что ни один российский атлет не примет участие в Играх, пока не будет доказано, что он не принимал допинг. Такое решение приняла каждая международная спортивная федерация.

В результате спортсмены, которые все же поехали на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, сдали многочисленные допинг-пробы и имели право там выступать, заявил Освальд.

Что касается ситуации с Валиевой, у МОК нет окончательного вердикта, принимала она допинг или нет. Поэтому сравнивать указанные ситуации нельзя, цитирует Освальда РИА Новости.

Ранее МОК, Международный союз конькобежцев и и WADA обратились в Спортивный арбитражный суд, чтобы оспорить решение РУСАДА о снятии временного отстранения с Валиевой. Однако суд принял решение допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до личных соревнований на Олимпиаде в Пекине.

После этого МОК объявил, что не будет проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Золото в копилку российской команды принесли Камила Валиева (женское одиночное катание), Марк Кондратюк (мужская одиночка), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (соревнования спортивных пар), а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцевальные дуэты).

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