"Прогресс МС-19" вывели на орбиту

До МКС корабль будет добираться более двух суток
Стартовавшая с Байконура ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-19". Трансляцию вел "Роскосмос".
До МКС корабль будет добираться более двух суток, сделав за это время 34 витка вокруг Земли. Стыковка намечена на 17 февраля (10:06 по Москве).
"Прогресс МС-19" доставит на станцию рационы питания, питьевую воду, топливо, сжатый азот, аппаратуру, предметы одежды, а также шесть малых спутников "ЮЗГУ-55" и инвентарь для проведения медицинских и биологических экспериментов.
В настоящее время в состав МКС входит один российский грузовик - "Прогресс МС-18". В 2022 году будут запущены еще два.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram