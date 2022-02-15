"Прогресс МС-19" вывели на орбиту

До МКС корабль будет добираться более двух суток

Стартовавшая с Байконура ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-19". Трансляцию вел "Роскосмос".

До МКС корабль будет добираться более двух суток, сделав за это время 34 витка вокруг Земли. Стыковка намечена на 17 февраля (10:06 по Москве).

"Прогресс МС-19" доставит на станцию рационы питания, питьевую воду, топливо, сжатый азот, аппаратуру, предметы одежды, а также шесть малых спутников "ЮЗГУ-55" и инвентарь для проведения медицинских и биологических экспериментов.

В настоящее время в состав МКС входит один российский грузовик - "Прогресс МС-18". В 2022 году будут запущены еще два.

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