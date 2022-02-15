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Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве

09:20
  • вторник
  • 15 февраля 2022

Предупреждение действует из-за гололедицы

Действие повышенного, желтого, уровня погодной опасности в столичном регионе продлено. Об этом во вторник, 15 февраля, рассказали в Гидрометцентре России.

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Предупреждение в связи с гололедицей было введено накануне. Предполагалось, что оно будет действовать в Москве и Подмосковье до 23:00 вторника, 15 февраля. Однако затем синоптики решили продлить срок действия желтого уровня погодной опасности.

Согласно прогностической карте гидрометеорологических предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра, предупреждение из-за гололедицы будет действовать в Москве и Московской области до 11:00 мск среду, 16 февраля.

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