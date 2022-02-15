Канада предоставит Украине летальное вооружение

Сумма составит почти 8 миллионов канадских долларов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о решении властей страны предоставить Украине летальное вооружение.

"Я одобрил выделение [Украине] летального вооружения и боеприпасов на сумму 7,8 млн [канадских] долларов", - приводит слова политика ТАСС.

Как уточнил канадский премьер, консультации с украинской стороной уже состоялись.

С 2015 года Вооруженные силы Канады проводят обучение солдат и офицеров украинской армии в рамках операции Unifier на Яворовском полигоне во Львовской области. Состав миссии планируют увеличить с 200 до 400 человек.

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