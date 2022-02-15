В России с коронавирусом госпитализировали еще 21833 человек

Поправился за сутки 137881 пациент

За минувшие сутки в России выявили 166631 новый случай COVID-19, сообщил оперштаб по контролю за распространением заболевания.

Госпитализированы 21833 пациента. Вылечился 137881 человек, скончались 704.

Прирост случаев в Москве составил 8160, в Санкт-Петербурге - 7091, в Подмосковье - 4262.

"Всего на сегодняшний день в России выявлено 14 480 596 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 341 635 летальных исходов", - также говорится в сообщении.

Ранее главный сотрудник Центра имени Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что в России наступил пик пятой волны коронавируса, вызванной омикрон-штаммом. По данным специалистов, вирусс постепенно становится менее жизнеспособным, однако расслабляться не стоит.

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