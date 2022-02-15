Московские врачи вылечили 29967 пациентов с COVID-19 за сутки

Госпитализированы 1122 человека

В Москве за сутки госпитализировали 1122 человека с коронавирусом, сообщили в оперштабе по контролю за распространением заболевания.

Уточняется, что на ИВЛ находятся 617 пациентов.

"В городе выздоровели еще 29967 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 244 013", - говорится в сообщении.

Прирост новых случаев в столице составил 8160. Скончались 84 пациента.

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