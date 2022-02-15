В Германии дрэг-квин избрали членом Федсобрания по выборам президента

Политические амбиции Глории Виагры выглядят не так уж потешно, учитывая мировые тенденции

Политик должен был харизматичным и вливаться в современный тренд. Вот, собственно, и всё, что требуется. Знакомьтесь, Глория Виагра - не просто дядька в женском платье, а член Федерального Собрания Германии по выборам президента страны. Говорят, кандидатом пытались выдвинуть от берлинской "Левой партии". Умно и ответственно проголосовали за Франка-Вальтера Штайнмайера. Неизвестно, насколько это заслуга призывов Глории Виагры. Но некоторое разнообразие в процедуру он-она внесла.

Шутка и фарс, конечно, хотя в Италии звезда фильмов для взрослых Илона Сталлер, известная более как Чичолина, в далеком 1987 году была избрана в итальянский парламент от Радикальной партии. В депутатское кресло перебралась буквально со съемочной площадки. Единственное, чем запомнилась ее политическая карьера, предложение лидеру Ирака Саддаму Хуссейну одарить его любовью, чтобы сохранить мир на Ближнем Востоке. Посмотрев в ее сторону, Саддам предпочел войну.

Людей нестандартной направленности в политическом классе демократических и либеральных стран всегда хватает. Вот Йон Гнарр. Брутальный исландец. С трудом закончил школу, играл в панк группе, участвовал в гей-парадах, ходил на выборы разного уровня с короткой политической программой: народу Исландии он обещал очистить парламент от наркотиков и добыть для зоопарка нового белого медведя. Депутатом не стал, но мэром Рейкьявика избрали.

На Украине в 2014 году на выборах мэра Киева и Одессы в бюллетенях фигурировал такой персонаж: Дарт Алексеевич Вейдер. Среди его однопартийцев были Степан Михайлович Чубакка, Падме Николаевна Амидала и Магистр Владимирович Йода. В этой связи сейчас частенько вспоминают об актерском прошлом Владимира Зеленского, задаваясь вопросом: он уже правда политик или всё еще разыгрывает сцены из своих комедий? Да что Зеленский. Сам британский премьер своими хмельными танцами во время пандемии со светящимся мечом окончательно стер грань между кинематографом и политической реальностью.

Лидер карнавализации политического процесса, мастер маргинального выпада, главный борец с фейками – Дональд Трамп. Которого даже клоуном называли, а до сих пор чуть не половина Америки готова пойти за ним. Так что амбиции немецкого политика Глории Виагры стать президентом Германии выглядят не так уж и потешно. А вдруг реализуются? Теми, кто захочет сказать нынешним политикам – вот у вас в действительности всё не так, как на самом деле.

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