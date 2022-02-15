"Нервы на пределе": эксперт назвала незавидным положение Зеленского

Президент Украины не был готов к давлению со стороны США и националистов

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили украинский кризис. Есть ли риск того, что ситуация на востоке Украины выйдет из-под контроля Киева, и радикальные группировки спровоцируют вооружённые столкновения в Донбассе? Чего добивается администрация президента США Джо Байдена, нагнетая истерию вокруг мнимого "вторжения" России на Украину? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответила советник генерального директора МИА "Россия сегодня" Вероника Крашенинникова.

"Как сказал про себя Владимир Зеленский, хлопчик он взрослый. Но нервы-то действительно на пределе. Он никак не ожидал, впрягаясь в роль президента Украины, что на него из Америки будут давить с тем, чтобы он готовился к войне, а собственные нация и националисты будут угрожать свержением, если он начнет исполнять Минские соглашения. Конечно, Зеленский находится в незавидном положении, но он сам его себе обеспечил своими решениями. Возможно, он испугался, ведь он неподготовленный человек", - сказала эксперт. Полный комментарий Крашенинниковой смотрите в видео.

Ранее сообщалось, что истерика Вашингтона о мнимом российском вторжении вышла для Киева боком. Страну покидают дипломаты десятков государств, а вместе с ними и инвесторы. Просьбы Владимира Зеленского к Джо Байдену прекратить нагнетать обстановку пока так и не услышаны.

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